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Уругвайцу Суаресу будет тяжело играть одному в атаке в матче ЧМ с французами - эксперт

Спорт
5 июля, 23:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

В матче 1/8 финала (30 июня) против команды Португалии (2:1) Кавани забил два мяча, а во втором тайме получил травму и был заменен

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ТАСС, 5 июля. Нападающему сборной Уругвая по футболу Луису Суаресу будет тяжело играть одному в нападении без Эдинсона Кавани против французской команды в матче 1/4 финала чемпионата мира. Такое мнение высказал бывший помощник главного тренера сборной России Александр Тарханов, слова которого приводит "Газета.Ru".

В матче 1/8 финала (30 июня) против команды Португалии (2:1) Кавани забил два мяча, а во втором тайме получил травму и был заменен. В четверг футболист тренировался по индивидуальной программе. Главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес ранее сообщал, что решение об участии Кавани в матче будет принято прямо перед игрой.

"Если Кавани все же не сможет сыграть, то сборной Уругвая будет трудно. Суаресу будет тяжело одному противостоять плотной французской обороне, - считает Тарханов. - Матч подопечных Оскара Табареса с португальской командой показал, что без Кавани у сборной просто пропадает атакующая игра".

Четвертьфинальный матч чемпионата мира между сборными Уругвая и Франции состоится 6 июля в Нижнем Новгороде (начало - 17:00 мск).

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