Британец Хэмилтон на родине попробует вернуть лидерство в общем зачете "Формулы-1"

ТАСС, 6 июля. Программа десятого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2018 года - Гран-при Великобритании - стартует в пятницу двумя свободными практиками.

Сход британца Льюиса Хэмилтона из "Мерседеса" в прошлой гонке в Австрии вновь изменил положение в личном зачете: лидерство снова перешло к немцу Себастьяну Феттелю из "Феррари", который опережает британца на одно очко. Однако после гонки на автодроме "Сильверстоун" Хэмилтон имеет все шансы вернуть себе первую строчку, поскольку у себя на родине он побеждал последние четыре сезона, тогда как на счету Феттеля здесь всего одна победа. Не менее интересной получается борьба и за третье место - финны Кими Райкконен ("Ферарри") и Валттери Боттас ("Мерседес"), а также пилоты "Ред Булл" австралиец Даниэль Риккьярдо и голландец Макс Ферстаппен находятся всего в девяти очках друг от друга.

В Австрии первые очки в сезоне набрал француз Ромен Грожан из "Хааса", таким образом, россиянин Сергей Сироткин ("Уильямс") остается единственным в пелотоне, кто еще ни разу не финишировал в очковой зоне. Учитывая форму команды, в ближайших гонках положение дел не изменится, и болельщикам россиянина остается ждать обновлений болида, которые должны быть готовы к концу августа, и надеяться, что они помогут Сироткину начать борьбу за очки.

Трасса "Сильверстоун" располагается в Великобритании недалеко от деревни Сильверстоун в Нортгемптоншире. Первый официальный Гран-при Великобритании состоялся 13 мая 1950 года, и эта гонка стала первой в истории "Формулы-1". За время своего существования схема автодрома менялась девять раз. Трасса считается сложной, высокоскоростной - с множеством быстрых поворотов.

Рекордсменами по числу побед в Гран-при являются шотландец Джим Кларк и француз Ален Прост, в активе которых по пять финишей на первом месте. Среди действующих пилотов победителями Гран-при Великобритании становились испанец Фернандо Алонсо (2006, 2011), Райкконен (2007), Хэмилтон (2008, 2014-2017) и Феттель (2009).

Первая часть свободных заездов начнется в 12:00 мск, вторая - в 16:00. В субботу состоятся третья свободная практика (13:00) и квалификация (16:00). Завершится программа этапа в воскресенье гонкой (16:10).