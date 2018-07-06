Эксперт: сборная Франции является фаворитом в матче ЧМ с уругвайцами

ТАСС, 6 июля. Сборная Франции по футболу является фаворитом в матче четвертьфинала чемпионата мира против команды Уругвая, но на турнире в России не всегда фавориты побеждают. Такое мнение высказал бывший защитник московского ЦСКА Дмитрий Галямин, чьи слова приводит "Газета.Ru".

"Для меня фавориты - французы. Но на этом чемпионате фавориты могут быть фаворитами, но не всегда выигрывать", - заявил Галямин.

Также экс-футболист отметил, что игра сборной Уругвая много потеряет, если будет отсутствовать нападающий команды Эдинсон Кавани. Во втором тайме матча 1/8 финала против португальцев Кавани сделал дубль, но был заменен из-за травмы во втором тайме. Главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес ранее сообщал, что решение об участии Кавани в матче будет принято прямо перед игрой. "Отсутствие Кавани скажется, потому что Луис Суарес без него - это только 50 процентов успеха", - добавил Галямин.

Четвертьфинальный матч чемпионата мира между сборными Уругвая и Франции состоится 6 июля в Нижнем Новгороде (начало - 17:00 мск).