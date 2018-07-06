Ронда Роузи включена в Зал славы UFC

ТАСС, 6 июля. Бывшая обладательница пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе американка Ронда Роузи введена в Зал славы UFC. Об этом сообщает пресс-служба UFC.

Американка стала первой женщиной, которая вошла в Зал славы UFC. Специальная церемония состоялась в Лас-Вегасе.

За карьеру Роузи одержала в ММА 12 побед (все досрочно). Также на ее счету бронза Олимпиады-2008 по дзюдо, серебро чемпионата мира по дзюдо. Ранее стало известно, что американка завершила выступления в UFC, позднее она подписала контракт с компанией World Wrestling Entertainment (WWE) на выступление в рестлинг-шоу.

Американка принимала участие в съемках голливудских фильмов "Неудержимые 3", "Форсаж 7", "Антураж". В 2016 году журнал Forbes включил Роузи в список самых высокооплачиваемых спортсменок мира, она заработала $14 млн за год, уступив только теннисисткам Серене Уильямс и Марии Шараповой. В 2014 и 2015 годах она признавалась лучшей спортсменкой года в мире по версии телеканала ESPN.

The first woman to enter the #UFCHoF.



Congratulations, @RondaRousey. pic.twitter.com/Y6jljPwhR2 — UFC (@ufc) 6 июля 2018 г.