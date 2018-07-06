Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.07:
$ 63.26
€ 73.96
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ронда Роузи включена в Зал славы UFC

Спорт
6 июля, 7:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

Американка стала первой женщиной, которая добилась такого успеха

Поделиться
Материал из 1 страницы
Ронда Роузи

Ронда Роузи

© Evan Agostini/Invision/AP

ТАСС, 6 июля. Бывшая обладательница пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе американка Ронда Роузи введена в Зал славы UFC. Об этом сообщает пресс-служба UFC.

Американка стала первой женщиной, которая вошла в Зал славы UFC. Специальная церемония состоялась в Лас-Вегасе.

За карьеру Роузи одержала в ММА 12 побед (все досрочно). Также на ее счету бронза Олимпиады-2008 по дзюдо, серебро чемпионата мира по дзюдо. Ранее стало известно, что американка завершила выступления в UFC, позднее она подписала контракт с компанией World Wrestling Entertainment (WWE) на выступление в рестлинг-шоу.

Американка принимала участие в съемках голливудских фильмов "Неудержимые 3", "Форсаж 7", "Антураж". В 2016 году журнал Forbes включил Роузи в список самых высокооплачиваемых спортсменок мира, она заработала $14 млн за год, уступив только теннисисткам Серене Уильямс и Марии Шараповой. В 2014 и 2015 годах она признавалась лучшей спортсменкой года в мире по версии телеканала ESPN.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: в Таиланде погиб водолаз, спасавший людей из пещеры
2
Минюст Японии официально объявил о казни руководителей секты "Аум Синрикё"
3
Источник: указ о присвоении Кириенко звания Героя РФ был подписан в первых числах марта
4
Володин назвал причину публикации данных о депутатских пенсиях
5
Трамп заявил, что был готов к встрече с Путиным всю свою жизнь
6
Титов предложил передать Казначейству управление пенсиями
7
Золотое футбольное поколение страны Эльдорадо
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости