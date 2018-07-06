КНДР отправит 16 спортсменов на турнир по настольному теннису в Южной Корее

ТАСС, 6 июля. КНДР отправит 16 спортсменов на международный турнир по настольному теннису, который пройдет в Южной Корее. Об этом сообщает агентство Рёнхап.

Соревнования пройдут 17-22 июля в городе Тэджон. Делегация КНДР будет состоять из 16 спортсменов и девяти функционеров.

Договоренность об участии КНДР в турнире была достигнута в ходе переговоров между вице-министрами спорта обеих стран, которые прошли в Пхеньяне.

18 июня Республика Корея и КНДР в пограничном пункте Пханмунджом провели переговоры по вопросу спортивных обменов между двумя странами. Главными темами обсуждения, по данным СМИ, стали совместный проход команд Севера и Юга на открытии Азиатских игр в Индонезии под так называемым Флагом объединения, он представляет собой белое полотнище с очертаниями Корейского полуострова. Сейчас стало известно, что Север и Юг направят на Игры в Индонезию по 100 атлетов, из которых и будет сформирована "Корейская сборная". Игры пройдут в Джакарте 18 августа - 2 сентября.