СМИ: "Вулверхэмптон" договорился о переходе футболиста "Манчестер Сити" Зинченко

ТАСС, 6 июля. Английский футбольный клуб "Вулверхэмптон" договорился о приобретении полузащитника "Манчестер Сити" украинца Александра Зинченко. Об этом сообщает журналист газеты Express & Star Тим Нэш в своем Twitter.

По его информации, "Вулверхэмптон" заплатит за 21-летнего полузащитника €13,6 млн сразу, а также еще около €5 млн позднее в виде бонусов. О том, когда сделка будет оформлена официально, не сообщается.

Украинец выиграл с "Манчестер Сити" чемпионат Англии сезона-2017/18. Он выступает за команду с 2016 года, до этого полузащитник играл в российском клубе "Уфа". В прошлом сезоне он провел за "Манчестер Сити" 14 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. В сезоне-2016/17 выступал на правах аренды за голландский ПСВ.

По итогам минувшего сезона "Вулверхэмптон" завоевал право выступать в премьер-лиге, прошлый сезон команда провела во втором по силе дивизионе Англии - чемпионшипе.