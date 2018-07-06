Барьерист Шубенков пропустит чемпионат России по легкой атлетике в Казани

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Лидер мирового сезона в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков не примет участия в чемпионате России в Казани по причине того, что в эти же сроки его ждет старт на этапе "Бриллиантовой лиги" в Монако. Об этом сообщил ТАСС личный тренер спортсмена Сергей Клевцов.

2 июля на турнире в венгерском Секешфехерваре 27-летний Шубенков пробежал дистанцию за 12,92 секунды, установив при этом как личное достижение, так и лучший результат сезона в мире. 5 июля на этапе "Бриллиантовой лиги" в Лозанне россиянин, выступающий в нейтральном статусе, первенствовал с результатом 12,95.

"Теперь Сергей будет стартовать 20 июля на этапе "Бриллиантовой лиги" в Монако, - заметил Клевцов. - Этот старт совпадет по времени с чемпионатом России в Казани, поэтому на первенстве страны Шубенкову в этом году не удастся выступить".

По словам тренера, для более качественной подготовки к августовскому чемпионату Европы в Берлине Шубенков не выступит на этапе "Бриллиантовой лиги" в Лондоне (21-22 июля), где мужская дистанция 110 метров с барьерами не будет идти в зачет серии. "Сразу после Монако Сергей отправится на сбор в Новогорск. Нужно готовиться к чемпионату Европы, ведь соперники не дремлют", - добавил тренер.

Чемпионат России в Казани пройдет с 19 по 22 июля, чемпионат Европы в Берлине - с 7 по 12 августа.

Шубенков - единственный спринтер в истории советской и российской мужской легкой атлетики, выигравший чемпионат мира в беге на 110 м с барьерами (2015 год). Он является серебряным (2017) и бронзовым (2013) призером чемпионатов мира, также в его активе две победы на чемпионатах Европы (2012, 2014).