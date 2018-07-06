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Победители детского футбольного турнира "Норникеля" отправятся на стажировку в Лондон

Спорт
6 июля, 12:28 UTC+3

Команды, победившие в соренованиях, получили путевки в тренировочный лагерь "Челси"

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КРАСНОЯРСК, 6 июля. /ТАСС/. Победители детского футбольного турнира "Кубок Норникеля - Новые надежды", завершившегося в пятницу в Красноярске, отправятся на стажировку в клуб "Челси" в Лондон. Об этом сообщает пресс-служба регионального инспорта.

"Команды-победительницы получили путевки в тренировочный лагерь "Челси", победители и призеры были награждены медалями и кубками, а все команды-финалисты получили по торту", - говорится в сообщении.

За медали на турнире боролись 12 команд юношей и девушек в возрасте 13-14 и 15-16 лет из трех регионов России - Красноярского и Забайкальского краев, а также из Мурманской области. Среди юношей победу праздновала команда "Лапландия" из Мурманска, среди девушек - команда "Енисей-2003" из Красноярска.

По окончанию турнира для участников соревнований провели мастер-класс обладатель кубка и суперкубка УЕФА, бронзовый призер чемпионата Европы - 2008 Роман Широков и девятикратный чемпион России по мини-футболу Сирило Тадеус Кардозо Фильо.

"У нас есть все основания полагать, что этот турнир станет надежной красноярской традицией. Очень надеюсь, что он будет расширять свои масштабы, и в итоге - пополнять состав нашего взрослого "Енисея", которому предстоит выступать на самом высоком уровне", - цитирует пресс-служба врио губернатора региона Александра Усса.

Впервые фестиваль футбола "Новые надежды" состоялся в Красноярске в июле 2017 года. Тогда в соревнованиях приняли участие 50 команд из 20 городов и районов региона - всего более 400 юношей и девушек. Турниров подобного масштаба не было в Красноярском крае почти 20 лет. В этом году соревнования получили межрегиональный статус. Организаторы соревнований - Российский футбольный союз и компания "Норникель". 

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