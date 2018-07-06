Далалоян выиграл Кубок России по спортивной гимнастике в личном многоборье

ЧЕЛЯБИНСК, 6 июля. /ТАСС/. Артур Далалоян стал обладателем Кубка России по спортивной гимнастике в личном многоборье. Соревнования проходят в Челябинске.

Далалоян в сумме получил 167,929 балла. Второе место занял Владислав Поляшов (167,030). Третьим стал Алексей Ростов (164,562).

На чемпионате Европы - 2017 в румынской Клуж-Напоке Далалоян выиграл золото в опорном прыжке и серебро в личном многоборье. В апреле на чемпионате России этот гимнаст стал первым в личном многоборье, вторым - в вольных упражнениях и третьим - в упражнении на кольцах.

Мужской Кубок России по спортивной гимнастике завершится 7 июля, когда будут разыграны награды в отдельных видах гимнастического многоборья.