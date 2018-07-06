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Ростовские футболисты провели праздник болельщиков с детьми в онкоинституте

Спорт
6 июля, 15:26 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 6, июля. /ТАСС

В акции также приняли участие команды по футбольному фристайлу

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 июля. /ТАСС/. Около 100 человек, в том числе известные ростовские футболисты, стали участниками акции в поддержку сборной России по футболу в Ростовском онкоинституте . Об этом сообщили ТАСС в пресс- службе лечебного учреждения.

"Именитые ростовские футболисты Сергей Нечай, Михаил Осинов, Валерий Гончаров и Геннадий Степушкин провели в детском отделении праздник футбольных болельщиков", - сказал представитель института.

Игроки поделились интересными историями из профессиональной жизни, провели автографсессию и сфотографировались с детьми. В акции также приняли участие команды по футбольному фристайлу, члены которых продемонстрировали трюки с футбольными мячами и провели викторину на футбольную тематику.

Дети в канун матча 1/4 финала чемпионата мира Россия -Хорватия подписали мяч своими именами и надеются вручить его, если игроки сборной приедут в институт.

Ростовский научно-исследовательский онкологический институт - один из крупнейших онкоцентров страны, главная клиническая, научная и образовательная база онкологической службы юга России. Пациентами РНИОИ являются жители Южного и Северо-Кавказского федеральных округов с населением свыше 25 миллионов человек.

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