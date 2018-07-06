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Россиянка Родина вышла в четвертый круг Уимблдонского теннисного турнира

Спорт
6 июля, 16:08 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 6, июля. /ТАСС

Российская теннисистка обыграла американку Мэдисон Киз со счетом 7:5, 5:7, 6:4

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Евгения Родина

Евгения Родина

© EPA-EFE/JOHN G. MABANGLO

ЛОНДОН, 6 июля. /ТАСС/. Россиянка Евгения Родина обыграла американку Мэдисон Киз в третьем круге Уимблдона - третьего в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд - $45 млн), который проходит в Лондоне.

Встреча продолжалась 2 часа 12 минут и завершилась со счетом 7:5, 5:7, 6:4 в пользу 29-летней россиянки, отобравшейся в основную сетку турнира через квалификацию. Киз был посеяна на турнире под 10-м номером. Ранее соперницы не играли между собой на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA).

В четвертом круге российская теннисистка сыграет с победительницей пары Серена Уильямс (США, 25) - Кристина Младенович (Франция).

Ранее Родина улучшила свой результат на турнирах серии Большого шлема. До этого она трижды останавливалась на стадии второго раунда Открытого чемпионата США (2015-2017).

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