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Агент: Ташаев подписал контракт со "Спартаком" на четыре года

Спорт
6 июля, 16:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

В пятницу было официально объявлено о переходе 24-летнего футболиста в "Спартак"

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Александр Ташаев

Александр Ташаев

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Срок соглашения полузащитника Александра Ташаева с московским "Спартаком" составляет четыре года. Об этом ТАСС сообщил агент футболиста Алан Агузаров.

В пятницу было официально объявлено о переходе 24-летнего Ташаева в "Спартак".

"Контракт подписан на четыре года, - сообщил агент. - "Спартак" заплатил сумму отступных, которая была прописана в контракте Ташаева, 1,5 млн евро".

Агент отказался комментировать зарплату футболиста в "Спартаке". "Это уже внутренняя информация", - сказал Агузаров.

В 27 играх чемпионата России сезона-2017/18 Ташаев забил семь мячей и сделал семь голевых передач в составе московского "Динамо". Футболист попал в расширенный состав сборной России для подготовки к чемпионату мира, однако в окончательной заявке на турнир футболиста не оказалось.

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