"Севилья" отказалась проводить матч против "Барселоны" за Суперкубок Испании в Марокко

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Севилья" отказался проводить матч против "Барселоны" за Суперкубок Испании в марокканском городе Танжер. Об этом заявил президент "Севильи" Хосе Кастро, чьи слова приводит испанское издание Marca.

Ранее сообщалось, что Королевская испанская футбольная федерация предложила клубам определиться с датой, местом и форматом проведения Суперкубка. "Барселона" предложила провести один матч (12 августа) на нейтральной территории. Федерация приняла предложение и выбрала марокканский город в качестве нейтральной территории, однако представители "Севильи" отклонили это предложение.

"Мы отказываемся от предложения сыграть только один матч. В наших планах провести две встречи в рамках Суперкубка Испании - 5 и 12 августа", - сказал Кастро.

Суперкубок Испании - футбольный турнир, в котором принимают участие чемпион Испании и победитель Кубка страны. Оба титула в сезоне-2017/18 завоевала "Барселона", поэтому ее соперником стала "Севилья" - финалист Кубка Испании.