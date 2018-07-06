Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.07:
$ 63.12
€ 73.9
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пять супервайзеров будут работать на боксерском бое Сагайдаковская - Брекхус в Москве

Спорт
6 июля, 18:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

Поединок за звание чемпионки мира по пяти версиям пройдет 21 июля

Поделиться
Материал из 1 страницы
Инна Сагайдаковская

Инна Сагайдаковская

© Пресс-служба YukaBoxing

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Представители сразу пяти боксерских организаций будут работать официальными наблюдателями на поединке за звание чемпионки мира по пяти версиям в весовой категории до 66,68 кг между россиянкой Инной Сагайдаковской и норвежкой Сесилией Брекхус, который пройдет 21 июля в Москве. Об этом сообщил менеджер Сагайдаковской Зяки Юнисов, слова которого приводит пресс-служба организаторов боя.

"Впервые в истории российского бокса супервайзеры от WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBC (Всемирного боксерского совета), IBF (Международной боксерской федерации), IBO (Международной боксерской организации) и WBO (Всемирной боксерской организации) будут одновременно обслуживать бой", - сказал Юнисов.

21 июля в Москве временная чемпионка мира WBC в весе до 69,9 кг Сагайдаковская проведет бой с чемпионкой мира по версиям WBA, WBC, IBF, IBO и WBO в весе до 66,68 кг Брекхус. Главным событием турнира станет финал Всемирной суперсерии бокса в весе до 90,71 кг между россиянином Муратом Гассиевым и украинцем Александром Усиком.

В активе россиянки 7 побед (3 нокаутом) и ни одного поражения, Брекхус - 33 победы (9 нокаутом), ни одного поражения.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Девять человек погибли в ДТП в Краснодарском крае
2
Володин назвал причину публикации данных о депутатских пенсиях
3
Песков: Путин следит за общественной реакцией на пенсионную реформу по всем информканалам
4
Предварительной причиной аварии на Кубани стал выезд одной из машин на встречную полосу
5
"Нафтогаз" готов урезать сумму иска к "Газпрому" в ответ на обязательства после 2019 года
6
СМИ: Сергей и Юлия Скрипали выжили благодаря сильному дождю
7
Илон Маск направил в Таиланд своих специалистов, чтобы помочь спасти школьников из пещеры
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!