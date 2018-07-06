Пять супервайзеров будут работать на боксерском бое Сагайдаковская - Брекхус в Москве

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Представители сразу пяти боксерских организаций будут работать официальными наблюдателями на поединке за звание чемпионки мира по пяти версиям в весовой категории до 66,68 кг между россиянкой Инной Сагайдаковской и норвежкой Сесилией Брекхус, который пройдет 21 июля в Москве. Об этом сообщил менеджер Сагайдаковской Зяки Юнисов, слова которого приводит пресс-служба организаторов боя.

"Впервые в истории российского бокса супервайзеры от WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBC (Всемирного боксерского совета), IBF (Международной боксерской федерации), IBO (Международной боксерской организации) и WBO (Всемирной боксерской организации) будут одновременно обслуживать бой", - сказал Юнисов.

21 июля в Москве временная чемпионка мира WBC в весе до 69,9 кг Сагайдаковская проведет бой с чемпионкой мира по версиям WBA, WBC, IBF, IBO и WBO в весе до 66,68 кг Брекхус. Главным событием турнира станет финал Всемирной суперсерии бокса в весе до 90,71 кг между россиянином Муратом Гассиевым и украинцем Александром Усиком.

В активе россиянки 7 побед (3 нокаутом) и ни одного поражения, Брекхус - 33 победы (9 нокаутом), ни одного поражения.