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Виталий Денисов продлил контракт с футбольным клубом "Локомотив"

Спорт
6 июля, 19:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

Новое соглашение с 31-летним защитником рассчитано на один год

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Защитник "Локомотива" Виталий Денисов

Защитник "Локомотива" Виталий Денисов

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Узбекистанский защитник Виталий Денисов продлил контракт московским футбольным клубом "Локомотив". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Новое соглашение с 31-летним защитником рассчитано на один год. Кроме того, "Локомотив" продлил контракт с 31-летним вратарем Антоном Коченковым - также на один год.

Денисов играет в составе московского клуба с 2013 года, став за это время двукратным обладателем Кубка России (2015, 2017) и завоевав звание чемпиона страны (2018). За "Локомотив" защитник провел 141 матч и забил один мяч. Коченков является воспитанником железнодорожников, на его счету также победы в Кубке (2017) и чемпионате России (2018). В сезоне-2017/18 голкипер отыграл 10 матчей, пропустив 12 мячей.

27 июля "Локомотив" сыграет в матче за Суперкубок России против московского ЦСКА. Встреча пройдет в Нижнем Новгороде. Новый сезон Российской премьер-лиги стартует 29 июля.

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