Кубок Стэнли выставят на арене "Трактор" в Челябинске 15 августа

МОСКВА, 6 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Кубок Стэнли будет выставлен на обозрение в челябинском Ледовом дворце "Трактор" имени Валерия Белоусова 15 августа. Об этом ТАСС сообщил директор "Трактора" Иван Сеничев.

Главный трофей Национальной хоккейной лиги (НХЛ) будет привезен уроженцем Челябинска - нападающим "Вашингтона" Евгением Кузнецовым.

"Пока планируется, что Кубок Стэнли будет выставлен в Ледовом дворце "Трактор" 15 августа - в этот день наша команда сыграет в матче Кубка губернатора Челябинской области с магнитогорским "Металлургом", - сказал Сеничев.

В субботу Кубок Стэнли будет привезен в Москву по инициативе капитана "Вашингтона" Александра Овечкина. Сначала трофей побывает в фан-зоне чемпионата мира на Воробьевых горах, а затем будет выставлен на базе московского "Динамо" в Новогорске.