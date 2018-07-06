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Кубок Стэнли выставят на арене "Трактор" в Челябинске 15 августа

Спорт
6 июля, 19:47 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Главный трофей Национальной хоккейной лиги привезет уроженец Челябинска - нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов

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Евгений Кузнецов

Евгений Кузнецов

© AP/Nick Wass

МОСКВА, 6 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Кубок Стэнли будет выставлен на обозрение в челябинском Ледовом дворце "Трактор" имени Валерия Белоусова 15 августа. Об этом ТАСС сообщил директор "Трактора" Иван Сеничев.

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Главный трофей Национальной хоккейной лиги (НХЛ) будет привезен уроженцем Челябинска - нападающим "Вашингтона" Евгением Кузнецовым.

"Пока планируется, что Кубок Стэнли будет выставлен в Ледовом дворце "Трактор" 15 августа - в этот день наша команда сыграет в матче Кубка губернатора Челябинской области с магнитогорским "Металлургом", - сказал Сеничев.

В субботу Кубок Стэнли будет привезен в Москву по инициативе капитана "Вашингтона" Александра Овечкина. Сначала трофей побывает в фан-зоне чемпионата мира на Воробьевых горах, а затем будет выставлен на базе московского "Динамо" в Новогорске.

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