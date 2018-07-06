Буффон подписал контракт с ПСЖ

ТАСС, 6 июля. Бывший вратарь итальянского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон стал игроком французского "Пари Сен-Жермен". Об этом сообщает пресс-служба клуба из Парижа.

Соглашение с итальянским голкипером рассчитано на один год с возможностью продления еще на один сезон. Контракт Буффона с "Ювентусом" истек 1 июля.

"С чувством великого счастья присоединяюсь к ПСЖ, - сказал 40-летний Буффон. - Впервые в карьере я покинул свою родную страну, и только такой амбициозный проект мог заставить меня принять такое решение. Я благодарю клуб за доверие, я следил за его невероятным прогрессом в последние годы.

Я приложу все силы, чтобы помочь своей новой команде достичь тех больших целей, которые она ставит перед собой".

Буффон выступал за "Ювентус" с 2001 года, до этого играл за "Парму", в составе которой стал обладателем Кубка и Суперкубка Италии, Кубка УЕФА. В составе "Ювентуса" он 10 раз выигрывал чемпионат Италии, также он является четырехкратным обладателем Кубка Италии, пятикратным обладателем Суперкубка страны, трижды выходил в финал Лиги чемпионов, но ни разу не выигрывал этот турнир. Будучи игроком сборной Италии Буффон, который является рекордсменом по числу проведенных игр за итальянскую национальную команду (176), становился чемпионом мира 2006 года, серебряным призером чемпионата Европы 2012 года, бронзовым призером Кубка конфедераций 2013 года. Вратарь завершил международную карьеру после того, как итальянцы не смогли попасть на чемпионат мира 2018 года.

Игрок является рекордсменом по количеству побед в чемпионате Италии, а также занимает второе место по количеству проведенных матчей в чемпионате Италии (640). Ему принадлежит самая длинная сухая серия в чемпионате, в сезоне-2015/16 вратарь не пропускал на протяжении 974 минут. В 2003 году Буффон был признан футболистом года по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), а в 2017 году - футболистом года в Италии. Он трижды признавался лучшим вратарем Лиги чемпионов и 12 раз - Италии.