Российские волейболисты с первого места в группе вышли в полуфинал Лиги наций

ТАСС, 6 июля. Сборная России по волейболу одержала победу над командой США в матче финального турнира Лиги наций, который проходит в пригороде французского Лилля - Вильнев-д'Аске.

Встреча завершилась со счетом 3-0 в пользу российской команды. Самым результативным игроком матча стал диагональный сборной России Максим Михайлов, набравший 16 очков.

Этот матч стал вторым для россиян в группе В в рамках финального турнира. В первом матче они обыграли поляков (3-1). После победы американцев над поляками (3-0) российские волейболисты досрочно вышли в полуфинал турнира. Сборная России набрала шесть очков и заняла первое место в группе, американцы с тремя очками стали вторыми, поляки очков не набрали.

Соперник сборной России по полуфиналу, который пройдет 7 июля, определится позднее в пятницу, когда будет сыгран заключительный матч в группе А между сборными Франции и Сербии. В случае победы французских волейболистов, россияне сыграют с бразильцами. Если победят сербы (в четырех или менее сетах), то они встретятся со сборной России. Если же французы проиграют в пяти сетах, то они станут соперниками россиян.

Лига наций - новый турнир, проводимый Международной федерацией волейбола, он призван заменить существовавшую ранее Мировую лигу. Каждая из 16 сборных сыграла по 15 матчей за пять туров, встретившись с каждым из соперников по разу.

По итогам предварительных матчей, которые прошли с 25 мая по 24 июня, пять лучших команд вышли в финальный турнир: России, Сербии, США, Бразилии, Польши, а также сборная Франции на правах хозяйки турнира. В "Финале шести" команды разделены на две группы. По две лучшие сборные выходят в полуфинал.