СМИ: четырехкратный чемпион НБА Паркер согласовал контракт с "Шарлотт"

ТАСС, 7 июля. Французский защитник Тони Паркер согласовал контракт с клубом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Шарлотт". Об этом сообщает телеканал ESPN.

1 июля Паркер стал свободным агентом. Последние 17 сезонов он выступал в "Сан-Антонио". Контракт с 36-летним защитником на $10 млн рассчитан на два года.

Паркер является четырехкратным чемпионом НБА в составе "Сан-Антонио". Он шесть раз принимал участие в Матчах звезд НБА. В 2013 году защитник стал чемпионом Европы в составе сборной Франции.