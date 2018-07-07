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СМИ: четырехкратный чемпион НБА Паркер согласовал контракт с "Шарлотт"

Спорт
7 июля, 8:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июля. /ТАСС

По данным ESPN, контракт на $10 млн рассчитан на два года

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Тони Паркер

Тони Паркер

© AP Photo/Nick Wass

ТАСС, 7 июля. Французский защитник Тони Паркер согласовал контракт с клубом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Шарлотт". Об этом сообщает телеканал ESPN.

1 июля Паркер стал свободным агентом. Последние 17 сезонов он выступал в "Сан-Антонио". Контракт с 36-летним защитником на $10 млн рассчитан на два года.

Паркер является четырехкратным чемпионом НБА в составе "Сан-Антонио". Он шесть раз принимал участие в Матчах звезд НБА. В 2013 году защитник стал чемпионом Европы в составе сборной Франции.

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