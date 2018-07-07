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Самолет с Кубком Стэнли прибыл в аэропорт Домодедово

Спорт
7 июля, 12:34 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Кубок будет выставлен на обозрение в фан-зоне чемпионата мира по футболу для болельщиков с 13:00 мск

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Александр Овечкин

Александр Овечкин

© AP Photo/John Locher

МОСКВА, 7 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Самолет с Кубком Стэнли прибыл в московский аэропорт Домодедово. Об этом ТАСС сообщил заместитель генерального директора хоккейного клуба "Динамо" Анатолий Харчук.

"Самолет с Кубком приземлился в аэропорту Домодедово. После оформления документов на таможне Кубок сразу отправится на Воробьевы горы, а уже с 15:00 мы его ждем в Новогорске", - сказал Харчук.

Кубок будет выставлен на обозрение в фан-зоне чемпионата мира по футболу для болельщиков с 13:00 мск, после чего отправится на учебно-тренировочную базу "Динамо" в Новогорск, где с ним смогут сфотографироваться болельщики и учащиеся хоккейной школы "Динамо". "Заявок очень много, даже из Ярославля приедут, из детской хоккейной школы. Всего будет 600-700 человек", - сказал Харчук.

Главный трофей Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по итогам прошедшего сезона завоевал "Вашингтон", в составе которого выступают три россиянина: защитник Дмитрий Орлов, нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов. По инициативе Овечкина Кубок Стэнли был привезен в Москву.

Воспитанником школы "Динамо" является Овечкин. Уже известно, что в этом году Кубок Стэнли помимо Москвы будет выставлен 15 августа в челябинском Ледовом дворце "Трактор" имени Валерия Белоусова, где до отъезда в НХЛ выступал Кузнецов. Также трофей должен побывать и на родине Орлова в Новокузнецке.

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