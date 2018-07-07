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Россиянин Мазепин стал вторым в первой гонке этапа GP3 в Великобритании

Спорт
7 июля, 13:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июля. /ТАСС

Победу одержал партнер Мазепина по команде француз Антуан Юбер, третьим стал британец Каллум Айлотт

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ТАСС, 7 июля. Российский пилот команды ART Никита Мазепин финишировал вторым в первой гонке четвертого этапа серии GP3, который проходит в Великобритании.

Победу одержал партнер Мазепина по команде француз Антуан Юбер, третьим стал британец Каллум Айлотт (ART).

Вторая гонка этапа пройдет в воскресенье.

Мазепин является гонщиком программы развития команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Форс Индия". Прошедший сезон он провел в европейской "Формуле-3" и занял 10-е место по итогам чемпионата. В 2013 году чемпионом GP3 стал российский гонщик Даниил Квят.

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