Россиянин Мазепин стал вторым в первой гонке этапа GP3 в Великобритании

ТАСС, 7 июля. Российский пилот команды ART Никита Мазепин финишировал вторым в первой гонке четвертого этапа серии GP3, который проходит в Великобритании.

Победу одержал партнер Мазепина по команде француз Антуан Юбер, третьим стал британец Каллум Айлотт (ART).

Вторая гонка этапа пройдет в воскресенье.

Мазепин является гонщиком программы развития команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Форс Индия". Прошедший сезон он провел в европейской "Формуле-3" и занял 10-е место по итогам чемпионата. В 2013 году чемпионом GP3 стал российский гонщик Даниил Квят.