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Аблязин и Белявский завоевали по два золота на Кубке России по спортивной гимнастике

Спорт
7 июля, 13:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июля. /ТАСС

Аблязин первенствовал в опорном прыжке и упражнениях на кольцах, Белявский - в упражнениях на брусьях и на коне

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Давид Белявский

Давид Белявский

© EPA-EFE/ANDRE PICHETTE

ТАСС, 7 июля. Лидеры сборной России Денис Аблязин и Давид Белявский завоевали по две золотые медали в отдельных видах многоборья в заключительный день Кубка России по спортивной гимнастике, который завершился в Челябинске. Аблязин первенствовал в опорном прыжке и упражнениях на кольцах, Белявский - в упражнениях на брусьях и на коне.

В опорном прыжке вторым стал Дмитрий Ланкин, третьим - Виктор Британ. В упражнениях на кольцах серебро досталось Артуру Далалояну, бронза - Ланкину. На брусьях вторым стал Ланкин, третьим - Сергей Ельцов. В упражнениях на коне второе место занял Николай Куксенков, третье - Владислав Поляшов.

В упражнении на перекладине первенствовал Алексей Ростов, вторым стал Далалоян, третьим - Максим Синичкин. В вольных упражнениях не было равных Никите Нагорному, второе место у Далалояна, третье - у Кирилла Прокопьева.

Днем ранее Далалоян стал победителем Кубка России в индивидуальном многоборье.

Белявский на чемпионате мира - 2017 в Монреале завоевал серебро в упражнениях на коне и бронзу - в упражнениях на брусьях. Он также занял тогда четвертое место в индивидуальном многоборье. Аблязин, имеющий в активе пять олимпийских наград, на ЧМ-2017 занял второе место в упражнениях на кольцах.

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