СМИ: футболист "Интера" Наингголан попал в ДТП в Италии

ТАСС, 7 июля. Полузащитник итальянского футбольного клуба "Интер" Раджа Наингголан попал в аварию в Италии. Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.

Бельгиец ехал на своем Ferrari из Рима в Милан, но не справился с управлением. Футболист не пострадал. Автомобилю требуется ремонт на сумму €50 тыс.

В конце июня Наингголан перешел из римской "Ромы" в миланский "Интер". В сезоне-2017/18 он провел 46 матчей и забил восемь голов во всех турнирах. Полузащитник не вошел в окончательную заявку сборной Бельгии на чемпионат мира по футболу в России.