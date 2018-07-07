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СМИ: футболист "Интера" Наингголан попал в ДТП в Италии

Спорт
7 июля, 13:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июля. /ТАСС

Бельгиец ехал на своем Ferrari из Рима в Милан, но не справился с управлением

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Раджа Наингголан

Раджа Наингголан

© EPA/LAURENT DUBRULE

ТАСС, 7 июля. Полузащитник итальянского футбольного клуба "Интер" Раджа Наингголан попал в аварию в Италии. Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.

Бельгиец ехал на своем Ferrari из Рима в Милан, но не справился с управлением. Футболист не пострадал. Автомобилю требуется ремонт на сумму €50 тыс.

В конце июня Наингголан перешел из римской "Ромы" в миланский "Интер". В сезоне-2017/18 он провел 46 матчей и забил восемь голов во всех турнирах. Полузащитник не вошел в окончательную заявку сборной Бельгии на чемпионат мира по футболу в России.

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