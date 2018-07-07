Прыгун в высоту Лысенко не выступит на чемпионате России по легкой атлетике в Казани

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Обладатель золотой медали зимнего мирового первенства - 2018 в британском Бирмингеме в прыжках в высоту Данил Лысенко не выступит на стартующем 19 июля в Казани чемпионате России по легкой атлетике. Об этом сообщил ТАСС менеджер спортсмена Павел Воронков.

5 июля на этапе "Бриллиантовой лиги" в швейцарской Лозанне 21-летний Лысенко победил, преодолев планку на высоте 2,37 метра. Это лучший результат сезона в России и Европе. Выше в этом сезоне прыгал только олимпийский чемпион Мутаз Баршим из Катара (2,40).

"Теперь Лысенко предстоит старт 20 июля на этапе "Бриллиантовой лиги" в Монако. Поэтому чемпионат России он пропустит", - сказал Воронков.

Финал мужских прыжков в высоту на чемпионате России в Казани пройдет в третий день турнира - 21 июля.