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Прыгун в высоту Лысенко не выступит на чемпионате России по легкой атлетике в Казани

Спорт
7 июля, 13:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июля. /ТАСС

Спортсмен в эти же даты примет участие в этапе "Бриллиантовой лиги" в Монако

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Данил Лысенко

Данил Лысенко

© AP Photo/Matt Dunham

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Обладатель золотой медали зимнего мирового первенства - 2018 в британском Бирмингеме в прыжках в высоту Данил Лысенко не выступит на стартующем 19 июля в Казани чемпионате России по легкой атлетике. Об этом сообщил ТАСС менеджер спортсмена Павел Воронков.

5 июля на этапе "Бриллиантовой лиги" в швейцарской Лозанне 21-летний Лысенко победил, преодолев планку на высоте 2,37 метра. Это лучший результат сезона в России и Европе. Выше в этом сезоне прыгал только олимпийский чемпион Мутаз Баршим из Катара (2,40).

"Теперь Лысенко предстоит старт 20 июля на этапе "Бриллиантовой лиги" в Монако. Поэтому чемпионат России он пропустит", - сказал Воронков.

Финал мужских прыжков в высоту на чемпионате России в Казани пройдет в третий день турнира - 21 июля.

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