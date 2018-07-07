Овечкин рад, что ему удалось привезти Кубок Стэнли в Москву

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин рад тому, что ему удалось привезти главный трофей Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Кубок Стэнли в Москву. Об этом он рассказал журналистам.

В субботу Овечкин представил Кубок Стэнли болельщикам в столичной фан-зоне чемпионата мира по футболу на Воробьевых горах. Форвард выступает за "Вашингтон" с 2005 года и впервые за свою карьеру в НХЛ стал обладателем Кубка Стэнли в прошедшем сезоне.

"Я рад, что удалось привезти кубок в Москву, - подчеркнул Овечкин. - К сожалению, время расписано, а так бы хотел поделиться радостью со всеми. Эмоции от победы в Кубке Стэнли переполняли. Кубок с нами, в России, и я очень рад за людей, которые могут к нему прикоснуться, это значит очень много для меня, для людей в России".

В последний раз Кубок Стэнли в Москве был в прошлом году, когда его привозили ставшие обладателями трофея нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин и тренер команды Сергей Гончар.