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Бывший спортдиректор "Динамо" считает, что Ташаев поторопился с переходом в "Спартак"

Спорт
7 июля, 15:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июля. /ТАСС

Бывший игрок "Динамо" подписал двухлетний контракт с московским "Спартаком"

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Александр Ташаев

Александр Ташаев

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Полузащитник Александр Ташаев, ранее выступавший за московское "Динамо", принял поспешное решение, перейдя в "Спартак". Такое мнение ТАСС высказал бывший спортивный директор бело-голубых Роман Орещук.

В пятницу было официально объявлено о переходе 24-летнего Ташаева в "Спартак". Футболист подписал контракт с клубом на четыре года.

"Мне кажется, он рановато перешел в "Спартак", но я хотел бы ошибиться. Саша - очень хороший и порядочный парень, я желаю, чтобы у него все получилось, потому что от работы с ним у меня остались только хорошие впечатления. Если ему добавить чуть-чуть спортивной злости, у него все получится, он очень интересный футболист", - сказал Орещук.

"Я говорил, что, как по мне, он должен еще поиграть в "Динамо", потому что он там востребован, и главный тренер ему доверяет. Но когда Роман Зобнин тоже переходил, все говорили, что он делает это рано, хотя он своей игрой доказал, что все сделал вовремя, и сейчас играет на чемпионате мира. Каждый футболист - кузнец своего счастья", - отметил собеседник ТАСС.

В 27 играх чемпионата России сезона-2017/18 Ташаев забил семь мячей и сделал семь голевых передач в составе московского "Динамо". Футболист попал в расширенный состав сборной России для подготовки к чемпионату мира, однако в окончательной заявке на турнир футболиста не оказалось.

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