Организаторы ЧЕ возьмут на себя расходы по проживанию в Берлине 21 легкоатлета из России

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Организаторы летнего чемпионата Европы по легкой атлетике в Берлине известили Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) о том, что они выделили квоту для российских атлетов, имеющих нейтральный статус, в количестве 21 человека. Как сообщила ТАСС пресс-атташе ВФЛА Наталья Юхарева, оргкомитет ЧЕ-2018 оплатит этим спортсменам проживание и питание во время турнира.

Чемпионат Европы в Берлине пройдет с 6 по 13 августа. Из-за временного лишения ВФЛА членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) в этом турнире могут принять участие только те российские легкоатлеты, которые получили от IAAF нейтральный статус и сумели выполнить квалификационный норматив.

"Для каждой страны определена своя квота, для нас она равна 21 человеку, - заметила Юхарева. - Оргкомитет берет на себя расходы на проживание и питание для такого количества спортсменов из России. Европейская легкоатлетическая ассоциация (ЕА) выделит деньги на перелет для такого же количества человек. Но если авиабилеты в Берлин спортсмены будут приобретать в последний момент по цене, которая превысит определенный ЕА лимит, то разницу им придется выплачивать самим".

"Если на чемпионате Европы изъявит желание выступать большее количество наших спортсменов, то все они тоже поедут в Берлин. Деньги на их участие в этом турнире будут выделены", - сообщила сотрудник пресс-службы ВФЛА.

По информации ТАСС, 31 российский легкоатлет имеет в настоящее время нейтральный статус и выполненный норматив на ЧЕ-2018. Это Ирина Гуменюк, Анна Крылова, Виктория Прокопенко и Алексей Федоров (все - тройной прыжок); Александр Лесной и Максим Афонин (все - толкание ядра); Алена Лутковская, Анжелика Сидорова, Ольга Муллина, Илья Мудров, Тимур Моргунов и Георгий Горохов (все - прыжки с шестом); Данил Лысенко, Илья Иванюк и Мария Ласицкене (все - прыжки в высоту); Софья Палкина и Алексей Сокирский (все - метание молота); Полина Миллер, Мария Аглицкая, Алена Мамина, Ксения Аксенова, Вера Рудакова и Тимофей Чалый (спринтерский бег); Юлия Мальцева и Виктор Бутенко (все - метание диска); Илья Шкуренев (многоборье); Сергей Шубенков (110 метров с барьерами); Яна Смердова и Василий Мизинов (спортивная ходьба); Федор Шутов (марафон) и Евгений Рыбаков (стайерский бег).

Пока сохраняют шансы на участие в чемпионате Европы ходоки Сергей Широбоков и Клавдия Афанасьева, которые также имеют выполненные нормативы. Однако в начале мая IAAF приняла решение приостановить действие их нейтрального статуса из-за подозрений в сотрудничестве с пожизненно дисквалифицированным тренером Виктором Чегиным. Решение о возобновлении статуса будет принято по окончании расследования, которое в настоящее время ведет Российское антидопинговое агентство.