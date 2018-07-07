Овечкин представил Кубок Стэнли болельщикам на базе ХК "Динамо"

НОВОГОРСК /Московская область/, 7 июля. /ТАСС/. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" россиянин Александр Овечкин представил Кубок Стэнли болельщикам на учебно-тренировочной базе хоккейного клуба "Динамо" в подмосковном Новогорске. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Главный трофей НХЛ по итогам прошедшего сезона завоевал "Вашингтон", в составе которого выступают три россиянина: защитник Дмитрий Орлов, нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов. По инициативе Овечкина Кубок Стэнли был привезен в Москву.

В первой половине дня трофей был выставлен на обозрение в столичной фан-зоне чемпионата мира на Воробьевых горах, где с ним мог сфотографироваться любой желающий. После чего его отвезли на базу "Динамо" в подмосковном Новогорске. Посмотреть на Кубок Стэнли в Новогорске могли все желающие, на встречу с кубком пришли воспитанники не только "Динамо", но и других ДЮСШ. Сам Овечкин, являющийся воспитанником школы "Динамо", говорил, что хотел показать трофей в том числе и юным динамовцам.

После того, как Овечкин принес кубок на базу в Новогорске, к нему с приветственными словами обратились заместитель председателя ВФСО "Динамо" Сергей Федоров, генеральный директор "Динамо" Валерий Шанцев и ряд тренеров. Форвард "Вашингтона" по решению ВФСО "Динамо" был награжден золотой медалью за выдающиеся спортивные достижения и вклад в динамовское движение.

Кубок Стэнли ждут в Челябинске и Новокузнецке

Овечкин выступает за "Вашингтон" с 2005 года и впервые за свою карьеру в НХЛ стал обладателем Кубка Стэнли. Также он был признан самым ценным игроком плей-офф, стал лучшим снайпером плей-офф (15 шайб) и регулярного сезона лиги (49).

В последний раз Кубок Стэнли был в Москве в прошлом году, когда его привозили ставшие обладателями трофея нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин и тренер команды Сергей Гончар. Трофей был выставлен для обозрения в Музее хоккея в "Парке легенд". Впервые же Кубок посетил Москву в августе 1997 года после победы "Детройта" - в столицу трофей привезли защитник Вячеслав Фетисов и нападающий Игорь Ларионов, к которым уже в Москве присоединился их партнер Вячеслав Козлов. Кубок побывал в том числе на Красной площади, где с ним были сделаны фотографии, в частности, на фоне храма Василия Блаженного.

Каждый обладатель Кубка Стэнли имеет право провести с ним целый день, и традиционно хоккеисты привозят его в родные города, чтобы показать друзьям, родным, болельщикам. В России за 20 лет трофей, кроме Москвы, также побывал в Воскресенске, Архангельске, Тольятти, Екатеринбурге, Челябинске, Магнитогорске и Омске. Уже известно, что в этом году Кубок помимо Москвы будет выставлен 15 августа в челябинском Ледовом дворце "Трактор" имени Валерия Белоусова, где до отъезда в НХЛ выступал Кузнецов. Также трофей должен побывать и на родине Орлова в Новокузнецке.