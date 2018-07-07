Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.07:
$ 63.12
€ 73.9
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Вратарь "СКА-Хабаровска" Довбня перешел в ФК "Оренбург"

Спорт
7 июля, 17:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июля. /ТАСС

В сезоне-2017/18 Довбня провел 26 матчей в чемпионате России и пропустил 48 голов

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 7 июля. Российский футбольный клуб "СКА-Хабаровск" объявил о переходе 31-летнего вратаря Александра Довбни в "Оренбург". Об этом сообщает пресс-служба хабаровской команды.

"Нам очень жаль, что голкипер решил покинуть команду. Руководство клуба прилагало все усилия, чтобы Довбня остался и помог команде вернуться в премьер-лигу. У игрока был пункт в контракте, который позволял ему бесплатно уйти в клуб Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). От лица руководства команды хочется сказать Саше спасибо и пожелать удачи в дальнейшей карьере", - заявил генеральный директор "СКА-Хабаровска" Алексей Кандалинцев.

В сезоне-2017/18 Довбня провел 26 матчей в чемпионате России и пропустил 48 голов. Хабаровский клуб расположился на 16-й строчке в РФПЛ и покинул высший российский дивизион.

"Оренбург" занял первое место в прошедшем сезоне Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и вышел в премьер-лигу.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Задержан руководитель первой пожарной группы, прибывшей к "Зимней вишне"
2
В Москве полиция задержала Мару Багдасарян за вождение без прав
3
"АвтоВАЗ" вернет владельцу ржавого автомобиля его тройную стоимость по решению суда
4
Самолет МиГ-21 разбился во время показательного полета на румынской базе ВВС
5
Володин назвал причину публикации данных о депутатских пенсиях
6
Президент Хорватии прибыла в Сочи
7
Источник: в Махачкале задержали экс-министра здравоохранения Дагестана
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!