Вратарь "СКА-Хабаровска" Довбня перешел в ФК "Оренбург"

ТАСС, 7 июля. Российский футбольный клуб "СКА-Хабаровск" объявил о переходе 31-летнего вратаря Александра Довбни в "Оренбург". Об этом сообщает пресс-служба хабаровской команды.

"Нам очень жаль, что голкипер решил покинуть команду. Руководство клуба прилагало все усилия, чтобы Довбня остался и помог команде вернуться в премьер-лигу. У игрока был пункт в контракте, который позволял ему бесплатно уйти в клуб Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). От лица руководства команды хочется сказать Саше спасибо и пожелать удачи в дальнейшей карьере", - заявил генеральный директор "СКА-Хабаровска" Алексей Кандалинцев.

В сезоне-2017/18 Довбня провел 26 матчей в чемпионате России и пропустил 48 голов. Хабаровский клуб расположился на 16-й строчке в РФПЛ и покинул высший российский дивизион.

"Оренбург" занял первое место в прошедшем сезоне Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и вышел в премьер-лигу.