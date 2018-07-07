Футболист "Спартака" Джикия вернулся к тренировкам в общей группе

ТАСС, 7 июля. Защитник московского футбольного клуба "Спартак" Георгий Джикия вернулся к тренировкам в общей группе после травмы, полученной им в январе. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В январе этого года Джикия получил разрыв крестообразной связки. Из-за этого игрок был вынужден пропустить чемпионат мира 2018 года в России.

В настоящее время "Спартак" проводит тренировочный сбор в австрийском Филлахе. Вместе с Джикией тренировки в общей группе возобновил защитник Николай Рассказов. Оба игрока тренируются в общей группе с ограничениями.

В прошедшем сезоне Джикия провел в составе "Спартака" 25 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами. В составе сборной России защитник дебютировал 5 июня 2017 года в товарищеском матче против команды Венгрии (3:0). Всего за национальную команду он провел восемь матчей.