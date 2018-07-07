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ABC: экс-игрок НБА обнаружен мертвым в Лос-Анджелесе после перестрелки с полицией

Спорт
7 июля, 17:36 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 7, июля. /ТАСС

По неподтвержденной информации СМИ, речь идет о 27-летнем американском баскетболисте Тайлере Ханикатте, игравшем за подмосковный клуб "Химки"

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Материал из 1 страницы
© AP Photo/Daniel Bowyer

НЬЮ-ЙОРК, 7 июля. /ТАСС/. Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) обнаружен мертвым в своем доме в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) после перестрелки с полицией. Об этом сообщила в субботу телекомпания ABC.

По данным ее источников, в пятницу в полицию поступил звонок от матери баскетболиста, который якобы странно себя вел. Его имени в материале не приводится. Полицейское управление Лос-Анджелеса подтвердило в своем Twitter информацию об инциденте, однако пока также не называет имя погибшего.

По сведениям правоохранительных органов, после того, как на место происшествия прибыл наряд полиции, произошла перестрелка. "Подозреваемый, находившийся в доме, произвел выстрел, и полицейские открыли ответный огонь", - отмечается в сообщении в Twitter.

Впоследствии на место происшествия прибыли сотрудники спецназа. Им удалось проникнуть в здание, где они обнаружили мертвого мужчину. Пострадавших среди сотрудников правопорядка нет.

По неподтвержденной информации СМИ, речь идет о 27-летнем американском баскетболисте Тайлере Ханикатте, игравшем за подмосковный клуб "Химки". Официального подтверждения данных сведений пока нет. В полицейском управлении Лос-Анджелеса ТАСС не смоли прокомментировать данную информацию.

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