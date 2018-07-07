Первая ракетка мира Халеп проиграла в третьем круге Уимблдона

ЛОНДОН, 7 июля. /ТАСС/. Первая ракетка мира Симона Халеп из Румынии уступила Се Шувэй (Тайвань) в третьем круге Уимблдона - третьего в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд - $45 млн), который проходит на травяных кортах в Лондоне.

Встреча продолжалась 2 часа 20 минут и завершилась со счетом 3:6, 6:4, 7:5 в пользу Се Шувэй, занимающей 48-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации. Теннисистки второй раз играли друг с другом. Впервые они встретились в августе 2013 года на турнире в Цинциннати, тогда победу одержала Халеп.

В четвертом круге Се Шувэй сыграет со словацкой теннисисткой Доминикой Цибулковой. Представительница Тайваня впервые в карьере вышла в четвертый круг Уимблдона. Также выход в четвертый раунд стал для нее лучшим результатом в карьере на турнирах серии Большого шлема.

Халеп в феврале второй раз в карьере заняла первое место в рейтинге мирового тура, а в июне она выиграла первый в карьере турнир серии Большого шлема - Открытый чемпионат Франции. На счету 26-летней румынки уже 35 недель в статусе первой ракетки мира. Лучший результат в карьере на Уимблдоне Халеп показала в 2014 году, выйдя в полуфинал.

После того, как Халеп завершила борьбу на турнире, только одна теннисистка из первой десятки мирового рейтинга продолжает выступление на Уимблдоне - чешка Каролина Плишкова (7). Ранее в Лондоне потерпели поражения датчанка Каролин Возняцки (2), испанка Гарбинье Мугуруса (3), американка Слоан Стивенс (4), украинка Элина Свитолина (5), француженка Каролин Гарсия (6), чешка Петра Квитова (8), американки Винус Уильямс (9) и Мэдисон Киз (10). Из действующих чемпионов Уимблдона только Серена Уильямс продолжает борьбу на турнире. Ранее проиграли победительницы

Уимблдонского турнира Винус Уильямс, Мугуруса, Квитова и россиянка Мария Шарапова.

Соревнования завершатся 15 июля.