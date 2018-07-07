Овечкин еще не думает о завершении карьеры, так как хочет выиграть Олимпиаду

НОВОГОРСК /Московская область/, 7 июля. /ТАСС/. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин еще не задумывается о завершении карьеры, поскольку хочет выиграть Олимпиаду. Об этом он рассказал журналистам.

В июне 32-летний Овечкин впервые в карьере стал обладателем Кубка Стэнли, который он привез в субботу в Москву.

"О завершении карьеры говорить рано, хочется выиграть Олимпиаду. Но посмотрим, как будет развиваться карьера", - сказал он.

По его словам, Кубок мира по престижности не сравнится с Олимпиадой. "Олимпиада есть Олимпиада, а Кубок мира - Кубок мира. Кубок мира очень престижный и сильный турнир, но Олимпиада - главный турнир четырехлетия", - отметил он.

Олимпиада в Пхёнчхане проходила без участия игроков НХЛ. Победителем хоккейного турнира стала команда олимпийских атлетов из России.

"В "Вашингтоне" хорошо относятся к россиянам"

Овечкин был выбран "Вашингтоном" под первым номером на драфте 2004 года. Он провел в составе столичной команды 13 сезонов и в чемпионате-2017/18 завоевал Кубок Стэнли. За "Вашингтон" также выступают российские хоккеисты Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов. На драфте 2018 года "Вашингтон" выбрал защитника Александра Алексеева, также контракт с клубом подписал вратарь Илья Самсонов.

"В "Вашингтоне" всегда хорошо относились к россиянам, - отметил Овечкин. - Очень много людей было до меня, и надеюсь, что после меня к ним будут тоже хорошо относиться. Все болеют и переживают за нас. Российских хоккеистов там любят".

"Когда я только пришел в команду, Сергей Зубов (играл на тот момент в "Вашингтоне"), Джордж Макфи (на тот момент генеральный менеджер клуба) и Тед Леонсис (владелец клуба) поддерживали меня на льду и вне его", - добавил Овечкин.

Каждый обладатель Кубка Стэнли имеет право провести с ним одни сутки. В субботу по инициативе Овечкина трофей был доставлен в Москву. В первой половине дня он был выставлен на обозрение в столичной фан-зоне чемпионата мира по футболу на Воробьевых горах, где с ним мог сфотографироваться любой желающий. После этого Кубок Стэнли отвезли на базу "Динамо", воспитанником которого является Овечкин.