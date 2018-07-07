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Маркелов финишировал шестым в первой гонке этапа "Формулы-2" в Великобритании

Спорт
7 июля, 18:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июля. /ТАСС

Победу одержал таец Александер Албон, вторым финишировал британец Джордж Расселл

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ТАСС, 7 июля. Российский пилот команды Russian Time Артем Маркелов занял шестое место в первой гонке седьмого этапа серии "Формула-2", который проходит в Великобритании.

Победу одержал таец Александер Албон (DAMS), вторым финишировал британец Джордж Расселл (ART), третьим - итальянец Антонио Фуоко (Charouz Racing). Партнер Маркелова по Russian Time японец Тадасукэ Макино занял 12-е место.

Вторая гонка этапа пройдет в воскресенье.

Russian Time является действующим чемпионом в командном зачете, а Маркелов - вице-чемпионом в личном.

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