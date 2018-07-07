ВФВ: участие сборной России по волейболу в Лиге наций помогло команде подготовиться к ЧМ

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Участие сборной России в Лиге наций помогло оценить силу команды в преддверии чемпионата мира по волейболу. Об этом ТАСС заявил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко.

В субботу сборная Бразилии победила бразильцев и вышла в финал турнира, где сыграет с французами.

"Впечатления от выступления команды только положительные, сборная хорошо себя проявила, - сказал Яременко. - Понятно, что сборная Бразилии была не в оптимальном составе, но по этой игре никаких вопросов не может быть. Этот турнир помог понять, что у нас есть команда для выступления на чемпионате мира".

Финальный матч Лиги наций Россия - Франция пройдет 8 июля. "Французы находятся в оптимальном составе, они нашли своего диагонального - это был их минус. Игра и тактика французов всем известна, интересно посмотреть, как будет проходить матч", - добавил собеседник агентства.

Чемпионат мира по волейболу пройдет в Италии и Болгарии с 9 по 30 сентября.