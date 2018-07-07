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Болельщики на ЧМ-2018 могут увидеть готовящийся к ЧМ Катар через интерактивные порталы

Спорт
7 июля, 20:18 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 7, июля. /ТАСС

Два портала установлены на Большой Морской улице и на Заячьем острове в Санкт-Петербурге

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© Михаил Метцель/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Интерактивные порталы чемпионата мира по футболу 2022 года с прямым подключением к аналогам в Катаре открыты в Москве и Санкт-Петербурге.

Порталы Катар-Россия проработают до 15 июля. Они созданы на основе интерактивной технологии, связывающей футбольных болельщиков в разных странах. Каждый портал в режиме реального времени показывает, что происходит в других локациях, где установлены аналогичные объекты. Они предлагают заранее познакомиться с катарским видением первого в истории Ближнего Востока чемпионата мира по футболу.

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Два портала установлены на Большой Морской улице и на Заячьем острове в Санкт-Петербурге. Российские и иностранные болельщики, присутствующие на чемпионате мира 2018 года, с интересом знакомятся с временными объектами и узнают о следующем мировом первенстве в Катаре.

"Очень интересно посмотреть и погрузиться в Доху. Мы даже попытались пообщаться с людьми с той стороны портала. Они видят, как все суперски сделано у нас, и сами готовятся к такому шикарному празднику", - сказал корреспонденту ТАСС российский болельщик Сергей Щитков.

Восемь порталов чемпионата мира - 2022 открыты в Москве - на Воробьевых горах, в Камергерском переулке, на Никольской улице, Триумфальной площади, Цветном бульваре, Площади Революции, Кузнецком мосту и в Парке Победы. Еще три портала были открыты в столице Катара: в Международном аэропорту Хамад, на рынке "Сук Вакиф" и рядом с многопрофильной спортивной ареной ABHA Arena.

Чемпионат мира 2018 года в России завершится 15 июля. Мировое первенство в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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