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БК "Химки" подтвердил смерть бывшего игрока команды Ханикатта

Спорт
7 июля, 20:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июля. /ТАСС

Пресс-служба клуба выразила соболезнование родным и близким Тайлера Ханикатта

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Тайлер Ханикатт

Тайлер Ханикатт

© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Бывший баскетболист российского клуба "Химки" Тайлер Ханикатт погиб. Об этом сообщает пресс-служба "Химок" со ссылкой на агента баскетболиста Аарона Минца.

"Агент Ханикатта Аарон Минц подтвердил смерть игрока, - говорится в сообщении. - Баскетбольный клуб "Химки" выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Тайлера".

По данным телеканала ABC, в пятницу в полицию поступил звонок от матери баскетболиста, который якобы странно себя вел. После перестрелки с полицией он был обнаружен мертвым в своем доме. Имя игрока в статье не приводилось. Полицейское управление Лос-Анджелеса в своем Twitter подтвердило информацию об инциденте, однако имя погибшего не сообщалось.

Контракт Ханикатта с "Химками" истек после сезона-2017/18. Также он выступал за клуб в 2014-16 годах.

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