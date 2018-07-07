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РФПЛ опубликовала календарь на сезон-2018/19

Спорт
7 июля, 20:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июля. /ТАСС

Матчи первого тура чемпионата России пройдут с 28 по 31 июля

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ТАСС, 7 июля. Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) на официальном сайте опубликовала календарь предстоящего сезона.

Стало известно точное расписание матчей с первого тура по шестой. Матчи первого тура пройдут с 28 по 31 июля. Московский "Спартак" 28 июля в 19:00 мск примет "Оренбург", санкт-петербургский "Зенит" на следующий день в гостях встретится с красноярским "Енисеем", "Локомотив" 30 июля на выезде встретится с "Уфой", ЦСКА 31 июля также на выезде проведет встречу с самарскими "Крыльями Советов". "Локомотив" и ЦСКА 27 июля проведут матч за Суперкубок России.

Первое московское дерби нового сезона РФПЛ состоится во втором туре - 4 августа в 19:00 мск встретятся "Локомотив" и "Спартак". Матчи между ЦСКА и "Спартаком" запланированы на восьмой (предварительная дата - 23 сентября) и 22-й (предварительная дата - 7 апреля) туры. 30-й тур пройдет 26 мая, финал Кубка России - 15 мая. Также отмечается, что календарь игр 7-17 туров будет скорректирован после определения российских участников Лиги чемпионов и Лиги Европы.

30 мая и 2 июня состоятся стыковые матчи между командами РФПЛ, которые займут по итогам сезона 13-е и 14-е места, и клубами Футбольной национальной лиги (ФНЛ), которые займут третье и четвертое места по итогам сезона.

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