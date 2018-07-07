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Хачанов обыграл американца Тьяфу в третьем круге Уимблдона

Спорт
7 июля, 21:04 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 7, июля. /ТАСС

Встреча продолжалась 2 часа и 56 минут и завершилась со счетом 4:6, 4:6, 7:6 (7:3), 6:2, 6:1 в пользу россиянина

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Карен Хачанов

Карен Хачанов

© EPA-EFE/NEIL HALL

ЛОНДОН, 7 июля. /ТАСС/. Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу над американцем Фрэнсисом Тьяфу в третьем круге Уимблдона - третьего в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд - $45 млн), который проходит в Лондоне.

Хачанов проиграл два первых сета, но сумел выиграть третий сет на тай-брейке. В четвертом и пятом сетах 22-летний россиянин проиграл только три гейма. Встреча продолжалась 2 часа и 56 минут и завершилась со счетом 4:6, 4:6, 7:6 (7:3), 6:2, 6:1 в пользу Хачанова.

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В четвертом круге Хачанов сыграет с победителем другого матча, в котором сыграют британец Кайл Эдмунд, посеянный на турнире под 21-м номером, и 12-кратный победитель турниров серии Большого шлема серб Новак Джокович (12).

Хачанов впервые в карьере вышел в четвертый круг Уимблдона. Ранее его лучшим результатом в Лондоне был выход в третий круг соревнований (2017). Также россиянин повторил свое лучшее выступление на турнирах серии Большого шлема. В 2017-м и 2018-м Хачанов доходил до третьего круга на Открытом чемпионате Франции.

Хачанов остается последним представителем России в мужском одиночном турнире. Уимблдон завершится 15 июля.

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