Врио губернатора: Нижний Новгород гордится голом Черышева в ворота хорватов в матче ЧМ

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 июля. /ТАСС/. Нижний Новгород гордится голом футболиста сборной России Дениса Черышева в ворота команды Хорватии в матче 1/4 финала чемпионата мира. Об этом сообщил врио губернатора Нижегородской области, где родился спортсмен, Глеб Никитин.

Сборная России в субботу в серии послематчевых пенальти уступила команде Хорватии в 1/4 финала чемпионата мира (3:4, основное и дополнительное время - 2:2). Российские футболисты добились наилучшего результата на мировых первенствах в новейшей истории команды.

"Денис стал одним из ярчайших игроков чемпионата мира. Денис, Нижний гордится тобой! На твоем примере и на базе новой спортивной инфраструктуры мы будем формировать новую генерацию игроков, которые точно смогут проявить себя в российских клубах, на континентальных и мировых первенствах. Нужно ставить перед собой амбициозные задачи, чтобы закрепить имя Нижнего Новгорода на футбольной карте планеты", - сказал Никитин.

Черышев благодаря мячу в ворота хорватов делит второе место в списке бомбардиров турнира вместе с бельгийцем Ромелу Лукаку и португальцем Криштиану Роналду (все - по 4 мяча), лидирует англичанин Гарри Кейн (6).