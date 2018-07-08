Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.07:
$ 63.12
€ 73.9
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: клуб НБА "Шарлотт" договорился об обмене Мозгова в "Орландо"

Спорт
8 июля, 4:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июля. /ТАСС

Также "Орландо" получит защитника Джериана Гранта, центровой Бисмак Бийомбо перейдет в "Шарлотт", а защитник Джулиан Стоун - в "Чикаго"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Тимофей Мозгов

Тимофей Мозгов

© AP Photo/David Zalubowski

ТАСС, 8 июля. Клубы Национальной баскетбольного ассоциации (НБА) "Шарлотт", "Чикаго" и "Орландо" договорились о трехстороннем обмене, в результате которого российский центровой Тимофей Мозгов продолжит карьеру в "Мэджик". Об этом сообщает журналист ESPN Эдриан Войнаровски в своем Twitter.

Также "Орландо" получит защитника Джериана Гранта, центровой Бисмак Бийомбо перейдет в "Шарлотт", а защитник Джулиан Стоун - в "Чикаго".

Мозгов выступал за "Бруклин" в прошлом сезоне после обмена из "Лос-Анджелес Лейкерс", он является чемпионом НБА и единственным российским игроком в лиге на данный момент, его контракт действует до лета 2020 года. В это межсезонье "Бруклин" обменял Мозгова в "Шарлотт".

Прошлый сезон Мозгов начал в стартовой пятерке "Бруклина", однако позднее лишился места сперва в старте, а потом и в заявке команды на матчи, суммарно он провел в прошлом сезоне 31 матч за клуб, в которых набирал в среднем 4,2 очка и 3,2 подбора при 12 минутах игрового времени. 16 июля Мозгову исполнится 32 года.

Грант провел в прошлом сезоне 74 матча за "Чикаго", набирая в среднем за игру 8,4 очка и делая 4,6 передачи. На счету Бийомбо 82 игры за "Орландо" (5,7 очка и 5,7 подбора). Стоун провел только 23 встречи за "Шарлотт".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Задержан руководитель первой пожарной группы, прибывшей к "Зимней вишне"
2
Сборная России вернулась в Москву после матча 1/4 финала ЧМ-2018 с хорватами
3
Вылет сборной России, превосходство европейских команд и другие итоги 1/4 финала ЧМ
4
Маск предложил для спасения детей в Таиланде создать из частей Falcon 9 "мини-субмарину"
5
Черчесов заявил, что чемпионат мира для сборной России только начинается
6
Два боевых корабля ВМС США вошли в Черное море для участия в учениях с Украиной
7
"АвтоВАЗ" вернет владельцу ржавого автомобиля его тройную стоимость по решению суда
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!