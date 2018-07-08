СМИ: клуб НБА "Шарлотт" договорился об обмене Мозгова в "Орландо"

ТАСС, 8 июля. Клубы Национальной баскетбольного ассоциации (НБА) "Шарлотт", "Чикаго" и "Орландо" договорились о трехстороннем обмене, в результате которого российский центровой Тимофей Мозгов продолжит карьеру в "Мэджик". Об этом сообщает журналист ESPN Эдриан Войнаровски в своем Twitter.

Также "Орландо" получит защитника Джериана Гранта, центровой Бисмак Бийомбо перейдет в "Шарлотт", а защитник Джулиан Стоун - в "Чикаго".

Мозгов выступал за "Бруклин" в прошлом сезоне после обмена из "Лос-Анджелес Лейкерс", он является чемпионом НБА и единственным российским игроком в лиге на данный момент, его контракт действует до лета 2020 года. В это межсезонье "Бруклин" обменял Мозгова в "Шарлотт".

Sources: Charlotte, Chicago and Orlando finalizing trade that includes Mozgov to Magic, Biyombo to Charlotte and Julyan Stone to Bulls. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) 8 июля 2018 г.

Прошлый сезон Мозгов начал в стартовой пятерке "Бруклина", однако позднее лишился места сперва в старте, а потом и в заявке команды на матчи, суммарно он провел в прошлом сезоне 31 матч за клуб, в которых набирал в среднем 4,2 очка и 3,2 подбора при 12 минутах игрового времени. 16 июля Мозгову исполнится 32 года.

Грант провел в прошлом сезоне 74 матча за "Чикаго", набирая в среднем за игру 8,4 очка и делая 4,6 передачи. На счету Бийомбо 82 игры за "Орландо" (5,7 очка и 5,7 подбора). Стоун провел только 23 встречи за "Шарлотт".