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Место в середине турнирной таблицы РФПЛ будет задачей для "Крыльев Советов" в новом сезоне

Спорт
8 июля, 11:46 UTC+3 САМАРА САМАРА 8, июля. /ТАСС

В прошедшем сезоне "Крылья Советов" заняли второе место в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ)

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САМАРА, 8 июля. /ТАСС/. Самарским "Крыльям Советов" по силам занять место в середине турнирной таблицы по итогам нового сезона Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Такое мнение высказал ТАСС временно исполняющий обязанности вице-губернатора региона Александр Фетисов.

В прошедшем сезоне "Крылья Советов" заняли второе место в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и получили прямую путевку в РФПЛ на сезон-2018/19.

"Как многолетний болельщик, учитывая и понимая состав команды, я считаю, что закрепиться в середине турнирной таблицы в этот год будет успехом для "Крыльев Советов". У нас есть все шансы, чтобы заложить фундамент для будущего. Наш клуб обеспечен, для него созданы все условия", - заявил Фетисов.

"Крылья Советов" будут проводить домашние матчи чемпионата России на стадионе "Самара-Арена", который принял шесть игр чемпионата мира. "Мы понимаем, что нужно работать для хорошей посещаемости домашних игр. Это новый стадион, поле просматривается с любого места, фудкорты, туалеты, доступность - все это есть. Мы приняли решение, что будем возвращать такую потерянную категорию зрителей, как поклонники футбола с района, для этого нужна гибкая политика по билетам, возможно, для отдаленных районов должна быть другая ценовая политика, чтобы любители футбола могли приехать и посмотреть на игру мастеров", - сказал Фетисов.

Первый матч чемпионата России "Крылья Советов" проведут на "Самара-Арене" 31 июля против ЦСКА. "Конечно, самое главное - игра команды, и если "Крылья Советов" показывают интересную игру, даже непогода не влияет на посещаемость стадиона. Но надо учитывать, что сейчас летний сезон, сезон отпусков, многие будут находиться в других местах, хотя многие жители города не были на матчах чемпионата мира. На первый матч я думаю, что будет посещаемость около 40 тыс. человек", - отметил собеседник агентства.

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