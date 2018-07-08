Неизвестный напал с ножом на футболиста "Лацио" Иммобиле

ТАСС, 8 июля. Нападающий футбольного клуба "Лацио" Чиро Иммобиле подвергся нападению в Италии. Об этом сообщает Il Messaggero.

Футболист отдыхал со своими друзьями на пляже в Франавилла-аль-Маре. К компании Иммобиле подошел мужчина, после чего началась словесная перепалка. Незнакомец достал нож и попытался атаковать футболиста и его друзей, но ему это не удалось.

В результате инцидента никто не пострадал, нападавший скрылся.

В прошедшем сезоне Иммобиле стал обладателем Суперкубка Италии в составе "Лацио".