Россиянин Мазепин финишировал седьмым во второй гонке этапа GP3 в Великобритании

ТАСС, 8 июля. Российский пилот команды ART Никита Мазепин финишировал седьмым во второй гонке четвертого этапа серии GP3, который завершился в Великобритании.

Победу одержал бразилец Педро Пике (Trident). Второе и третье места заняли его партнеры по команде - француз Джулиано Алези и американец Райан Тветер соответственно.

После четырех этапов в личном зачете лидирует француз Антуан Юбер (ART), набравший 100 очков. Мазепин занимает четвертое место (71).

Следующий этап пройдет в Венгрии с 27 по 29 июля.

Мазепин является гонщиком программы развития команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Форс Индия". Прошедший сезон он провел в европейской "Формуле-3" и занял 10-е место по итогам чемпионата. В 2013 году чемпионом GP3 стал российский гонщик Даниил Квят.