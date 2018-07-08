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Россиянин Мазепин финишировал седьмым во второй гонке этапа GP3 в Великобритании

Спорт
8 июля, 12:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июля. /ТАСС

Победу одержал бразилец Педро Пике, второе и третье места француз Джулиано Алези и американец Райан Тветер соответственно

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ТАСС, 8 июля. Российский пилот команды ART Никита Мазепин финишировал седьмым во второй гонке четвертого этапа серии GP3, который завершился в Великобритании.

Победу одержал бразилец Педро Пике (Trident). Второе и третье места заняли его партнеры по команде - француз Джулиано Алези и американец Райан Тветер соответственно.

После четырех этапов в личном зачете лидирует француз Антуан Юбер (ART), набравший 100 очков. Мазепин занимает четвертое место (71).

Следующий этап пройдет в Венгрии с 27 по 29 июля.

Мазепин является гонщиком программы развития команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Форс Индия". Прошедший сезон он провел в европейской "Формуле-3" и занял 10-е место по итогам чемпионата. В 2013 году чемпионом GP3 стал российский гонщик Даниил Квят.

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