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Александр Волков может провести бой против Льюиса на турнире UFC в Москве

Спорт
8 июля, 14:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июля. /ТАСС

Турнир Абсолютного бойцовского чемпионата пройдет в Москве 15 сентября

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Российский боец смешанного стиля Александр Волков

Российский боец смешанного стиля Александр Волков

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Российский боец ММА Александр Волков может провести поединок против американца Деррика Льюиса на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве. Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсмена Иван Банников.

Льюис в ночь на воскресенье победил решением судей француза Фрэнсиса Нганну.

"Мы просим Льюиса на сентябрь", - сказал Банников, отметив, что этот бой может возглавить турнир в Москве.

Ранее американец Даниэль Кормье нокаутировал соотечественника Стипе Миочича и стал чемпионом UFC в тяжелом весе. При этом Волков присутствовал на поединке и был готов заменить одного из бойцов в случае необходимости. После боя глава организации Дана Уайт сообщил, что планирует провести бой между Кормье и Броком Леснаром. Россиянин является претендентом на чемпионский титул UFC, в его активе 39 побед и шесть поражений.

Турнир UFC пройдет в Москве 15 сентября.

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