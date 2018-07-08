Сборная России по регби-7 вышла в полуфинал этапа ЧЕ в Англии, обыграв французов

ТАСС, 8 июля. Мужская сборная России по регби-7 одержала победу над командой Франции со счетом 42:0 в четвертьфинале третьего этапа чемпионата Европы в английском Эксетере.

В полуфинале, который состоится позднее в воскресенье, сборная России сыграет с командой Португалии. Финал также будет сыгран в воскресенье. Португальцы в четвертьфинале обыграли сборную Уэльса со счетом 21:14.

Чемпионат Европы по регби-7 состоит из четырех этапов. Победителем первых двух стадий, проходивших в Москве и во французском Маркуси, стала сборная Ирландии. После соревнований в Англии в польском городе Лодзь состоится заключительный этап. Победитель определится по итогам всех четырех этапов.

Сборная России является четырехкратным чемпионом Европы (2007, 2009, 2016, 2017).