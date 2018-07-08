Зубков, Пегов и Соколов претендуют на пост президента Федерации бобслея России

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Бывший главный тренер сборной России по бобслею Олег Соколов и помощник заместителя председателя Госдумы РФ Анатолий Пегов составят конкуренцию действующему президенту Федерации бобслея России Александру Зубкову на выборах нового руководителя этой организации. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Федерации бобслея России.

Соколов возглавлял сборную России по бобслею с 2010 по 2012 год. Затем его сменил на этом посту канадец Пьер Людерс.

Зубков был избран президентом Федерации бобслея России 2 июня 2016 года на внеочередной конференции, которая была собрана после того, как прежний глава этой общественной организации Георгий Беджамов покинул Россию, совершив крупные финансовые преступления.

6 июля завершился срок подачи заявок на участие в выборах президента Федерации бобслея России, которые пройдут в Сочи 17 июля.

"Зубков был выдвинут Федерацией бобслея, скелетона и санного спорта Краснодарского края, Федерацией бобслея Иркутской области, Федерациями бобслея и скелетона Ленинградской и Московской областей, Федерацией бобслея Москвы, орловской Федерацией бобслея и санного спорта. Также о своей поддержке кандидатуры Зубкова заявила санкт- петербургская федерация бобслея", - сообщила собеседница ТАСС.

Пегов был выдвинут Федерацией санного спорта и бобслея Красноярского края, Соколов - Федерацией бобслея Воронежской области.