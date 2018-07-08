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Кенийский судья пожизненно дисквалифицирован после появления видео, где он берет взятку

Спорт
8 июля, 17:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июля. /ТАСС

Данное решение было принято Дисциплинарным комитетом Африканской конфедерации футбола

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ТАСС, 8 июля. Кенийский арбитр Эйден Рэндж Марва, который получает 600 долларов в качестве взятки на появившейся ранее видеозаписи, пожизненно отстранен от любой футбольной деятельности, связанной с Африканской конфедерацией футбола. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Данное решение было принято Дисциплинарным комитетом Африканской конфедерации футбола 7 июля.

Ранее ганский журналист Анас Аремеяау Анас снял документальный фильм о коррупции в африканском футболе. На одном из видеороликов в фильме Марва получает взятку наличными. После этого инцидента Марва отказался от работы на чемпионате мира в России.

Ранее стало известно, что Международная федерация футбола (ФИФА) уже передала имеющуюся у нее информацию по делу Марвы и других лиц, попавших на видео, компетентным органам.

Марва обслуживает международные матчи с 2008 года, он работал на Кубке конфедераций 2017 года в России.

Ранее ФИФА исключила из списка арбитров чемпионата мира - 2018 судью из Саудовской Аравии Фахада аль-Мирдаси, пожизненно дисквалифицированного Федерацией футбола Саудовской Аравии за участие в договорных матчах.

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