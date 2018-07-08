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Хоккеист "Вашингтона" Овечкин сфотографировался с Кубком Стэнли на Красной площади

Спорт
8 июля, 18:21 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Андрей Карташов

Форвард пронес трофей от Манежной площади практически до Спасской башни

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Александр Овечкин

Александр Овечкин

© Андрей Карташов/ТАСС

МОСКВА, 8 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин, который привез Кубок Стэнли в Москву, прогулялся и сфотографировался с трофеем на Красной площади. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В субботу Кубок Стэнли, который Овечкин в составе "Вашингтона" выиграл по итогам сезона-2017/18, был выставлен игроком в фан-зоне чемпионата мира по футболу, а затем - в Новогорске на базе московского хоккейного клуба "Динамо", воспитанником которого является Овечкин. На базе "Динамо" трофей смогли увидеть дети из спортивных школ.

В воскресенье Овечкин привез Кубок Стэнли на Красную площадь. Это было неофициальное мероприятие. Форвард пронес трофей от Манежной площади практически до Спасской башни. Там он остановился и сделал несколько фотографий с Кубком.

Чем дальше Овечкин проходил по площади, тем больше болельщиков его окружало, с Кубком Стэнли он был без охраны. Каждый раз, когда он поднимал трофей над головой, собравшиеся скандировали "Ови, мы гордимся тобой, Россия тебя любит".

Все это время Кубок Стэнли находился в руках у хоккеиста. "Сейчас мне кажется, что он совсем не тяжелый", - сказал Овечкин ТАСС.

В предыдущий раз в Москве Кубок Стэнли побывал год назад, когда в столицу его привезли нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин и тренер команды Сергей Гончар. Трофей был выставлен на обозрение в Музее хоккея.

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