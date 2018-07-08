Хоккеист "Вашингтона" Овечкин сфотографировался с Кубком Стэнли на Красной площади

МОСКВА, 8 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин, который привез Кубок Стэнли в Москву, прогулялся и сфотографировался с трофеем на Красной площади. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В субботу Кубок Стэнли, который Овечкин в составе "Вашингтона" выиграл по итогам сезона-2017/18, был выставлен игроком в фан-зоне чемпионата мира по футболу, а затем - в Новогорске на базе московского хоккейного клуба "Динамо", воспитанником которого является Овечкин. На базе "Динамо" трофей смогли увидеть дети из спортивных школ.

В воскресенье Овечкин привез Кубок Стэнли на Красную площадь. Это было неофициальное мероприятие. Форвард пронес трофей от Манежной площади практически до Спасской башни. Там он остановился и сделал несколько фотографий с Кубком.

Чем дальше Овечкин проходил по площади, тем больше болельщиков его окружало, с Кубком Стэнли он был без охраны. Каждый раз, когда он поднимал трофей над головой, собравшиеся скандировали "Ови, мы гордимся тобой, Россия тебя любит".

Nothing unusual, just Ovechkin @ovi8 on Red Square with Stanley Cup#NHL #Caps #Russia pic.twitter.com/JAcwv4L8ie — Andrey Kartashov (@LeDr0n) 8 июля 2018 г.

Все это время Кубок Стэнли находился в руках у хоккеиста. "Сейчас мне кажется, что он совсем не тяжелый", - сказал Овечкин ТАСС.

В предыдущий раз в Москве Кубок Стэнли побывал год назад, когда в столицу его привезли нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин и тренер команды Сергей Гончар. Трофей был выставлен на обозрение в Музее хоккея.