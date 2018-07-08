Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.07:
$ 63.12
€ 73.9
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сборная России по регби-7 вышла в финал этапа чемпионата Европы, обыграв португальцев

Спорт
8 июля, 18:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июля. /ТАСС

В финале, который пройдет позднее в воскресенье, сборная России сыграет с командой Англии

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 8 июля. Мужская сборная России по регби-7 одержала победу над командой Португалии со счетом 17:14 в полуфинале третьего этапа чемпионата Европы в английском Эксетере.

В финале, который пройдет позднее в воскресенье, сборная России сыграет с командой Англии. В полуфинале англичане обыграли ирландцев - 31:19.

Чемпионат Европы по регби-7 состоит из четырех этапов. Победителем первых двух, проходивших в Москве и во французском Маркуси, стала сборная Ирландии. После соревнований в Англии в польском городе Лодзь состоится заключительный этап. Победитель определится по итогам всех четырех этапов.

Сборная России является четырехкратным чемпионом Европы (2007, 2009, 2016, 2017).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Спасатели вывели первых школьников из пещеры Кхао Луанг в Таиланде
2
Черчесов заявил, что чемпионат мира для сборной России только начинается
3
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
4
"АвтоВАЗ" вернет владельцу ржавого автомобиля его тройную стоимость по решению суда
5
В МИД назвали фейковым материал саудовского издания о допинге в сборной России
6
Захарова назвала бредом сообщения британской газеты о встречах посла РФ и спонсора Brexit
7
Матвиенко считает, что правительство предложило мягкий вариант пенсионной реформы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!