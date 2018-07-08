Сборная России по регби-7 вышла в финал этапа чемпионата Европы, обыграв португальцев

ТАСС, 8 июля. Мужская сборная России по регби-7 одержала победу над командой Португалии со счетом 17:14 в полуфинале третьего этапа чемпионата Европы в английском Эксетере.

В финале, который пройдет позднее в воскресенье, сборная России сыграет с командой Англии. В полуфинале англичане обыграли ирландцев - 31:19.

Чемпионат Европы по регби-7 состоит из четырех этапов. Победителем первых двух, проходивших в Москве и во французском Маркуси, стала сборная Ирландии. После соревнований в Англии в польском городе Лодзь состоится заключительный этап. Победитель определится по итогам всех четырех этапов.

Сборная России является четырехкратным чемпионом Европы (2007, 2009, 2016, 2017).